VS dreigt met nieuwe sancties tegen Iran

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft gedreigd met nog meer sancties tegen Iran. Pompeo reageert daarmee op de aankondiging van Teheran dat het uranium gaat verrijken boven de bovengrens van het nucleair akkoord van Wenen uit 2015. "De recente uitbreiding van het Iraanse nucleaire programma zal leiden tot verdere isolatie en sancties", stelde de minister in een tweet.

Alle landen moeten het vroegere beleid dat het Iraanse nucleaire programma een verbod op verrijking oplegde, in ere herstellen, klonk het. Het Iraanse regime zal een nog grotere bedreiging voor de wereld vormen wanneer het beschikt over nucleaire wapens, aldus Pompeo.

President Donald Trump waarschuwde Teheran op zijn beurt "dat het maar beter voorzichtig is". "Verrijking gebeurt maar om één reden", zei hij. "Ik zal niet vertellen wat die reden is, maar goed is het niet."

Uranium

Iran heeft zondag gezegd dat het uranium gaat verrijken boven de grens van 3,67 procent, nadat het eerder al komaf had gemaakt met de verplichting om maximaal 300 kilogram verrijkt uranium te stockeren. Het land dreigde er ook mee zich "binnen 60 dagen" aan nog meer verplichtingen te onttrekken. Zowel Frankrijk, Groot-Brittannië als Duitsland riepen Teheran al op de bepalingen uit het nucleair akkoord niet langer te schenden.

Het akkoord uit 2015 beperkt de nucleaire capaciteit van Iran. Zo staat er onder meer dat Teheran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Dat niveau is voldoende voor civiele activiteiten - zoals de opwekking van elektriciteit en medisch onderzoek - maar volstaat niet voor de ontwikkeling van een bom.

De overeenkomst werd gesloten tussen Iran en de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland. Het voortbestaan van het akkoord is onzeker sinds de Amerikaanse president Donald Trump besloot om zijn land eenzijdig terug te trekken en opnieuw sancties in te voeren tegen het islamitische regime.