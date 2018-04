VS: "Bewijs dat Assad achter aanval op Douma zit"

De Verenigde Staten hebben "het bewijs" dat de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad chemische wapens hebben gebruikt bij de aanval op Douma van afgelopen zaterdag. Dat heeft de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, gemeld.

"De aanval heeft zaterdag plaatsgevonden en we zijn er zeker van dat het om een chemisch wapen ging", aldus Nauert tijdens het perspunt van Buitenlandse Zaken. "Over welk middel het juist gaat, zijn we momenteel nog onderzoek aan het voeren."

Op de vraag van journalisten of men mag zeggen dat de VS het bewijs hebben dat het regime van Assad de aanval uitvoerde, antwoordde Nauert: "ja". Over welke bewijzen de VS beschikt, kon Nauert niets zeggen, omdat dat geclassificeerde informatie is. "We weten dat er slechts enkele landen zijn zoals Syrië die over leveringsmechanismen en deze soort van wapens beschikken", zei de woordvoerster nog.

Spanningen

De vermoedelijke chemische aanval heeft tot grote spanningen geleid tussen de VS en Rusland. De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk overwegen militaire repercussies tegen Syrië nadat zaterdag tientallen mensen om het leven kwamen in het stadje Douma. Volgens twee ngo's werden daarbij chemische wapens gebruikt. Het Westen verdenkt Syrisch president Bashar al-Assad, bondgenoot Rusland noemt dat onzin.

