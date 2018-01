VS-ambassadeur in Panama kapt ermee

De Amerikaanse ambassadeur in Panama, John Feeley, heeft zijn ontslag ingediend. Hij kan niet langer dienen onder president Trump, laat hij weten.

"Ik heb een eed afgelegd waarin ik heb gezworen om de president en zijn regering trouw te dienen op een apolitieke manier, zelfs wanneer ik het niet eens ben met een bepaald beleid”, zo staat in zijn afscheidsbrief waar persagentschap Reuters inzage in kreeg. “Mijn instructeurs hebben me duidelijk gemaakt dat ik moreel verplicht was om ontslag te nemen wanneer ik dacht dat ik daar niet toe in staat was. Dat moment is nu gekomen.”

Een woordvoerder van dat ministerie bevestigt dat Feeley "om persoonlijke redenen" ontslag neemt vanaf 9 maart. Waarom Feeley net nu beslist om op te stappen, is niet duidelijk.