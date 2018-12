Vrouwen verkleed als ‘Marianne’ en met ontblote borsten staan oog in oog met ordediensten in Parijs

Het was een stil protest dat indruk maakte in een door gele hesjes gedomineerd Parijs. Vijf activistes verkleed als Marianne en met ontblote borsten stonden een half uur oog in oog met de ordediensten. Zonder ook maar één woord te zeggen. Daarna verdwenen ze weer in de menigte.

Marianne is zowat hét nationale symbool van Frankrijk als ‘godin van de vrijheid’. Haar bustes krijgen steevast een ereplaats in stadhuizen en rechtbanken. Maar vandaag in Parijs werd haar een nieuwe rol toebedeeld op de Champs-Elysées.

In de Franse hoofdstad is de politie momenteel massaal gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat de acties van de gele hesjes niet uit de hand lopen. Maar dit keer was de meest opmerkelijke actie niet weggelegd voor fluogele betogers maar wel voor vijf activistes met rode cape en een Frygische muts - in de Romeinse Republiek het herkenningsteken van een bevrijde slaaf.

Ze zochten de confrontatie niet op, maar kozen daarentegen voor een ingetogen protest. En misschien heeft het daarom ook meer indruk gemaakt. Ze stonden stil en zeiden geen woord. Dat hielden ze wel een half uur vol. Daarna verdwenen ze weer geruisloos in de menigte.

Wie achter deze actie zit, is vooralsnog onduidelijk. De werkwijze lijkt gelijkaardig aan die van Femen, maar die organisatie zoekt meestal wel de confrontatie op. De krant ‘Le Parisien’ oppert dat het kan gaan om een artistieke performance van de hand van Deborah de Robertis, die in het verleden al opzien baarde door zich te ontkleden in Franse musea.