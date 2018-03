Vrouwen vallen uit brandend hotel

Gisteren is brand uitgebroken in een Turks hotel in Izmir. Op beelden die een lokaal nieuwsstation maakte, is te zien hoe twee vrouwen van het brandend gebouw vallen. Vier mensen werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand in het hotel juist ontstaan is. Volgens een lokaal persagentschap zijn er vier mensen gewond geraakt bij de brand. Ze werden onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis.

Beelden tonen hoe een vrouw van het gebouw valt, wanneer ze het gebouw naast het brandende hotel probeert te bereiken. Een andere vrouw springt van het balkon om aan de vlammen te ontkomen.