Vrouwen in ‘safe zone’ bij oudjaar in Berlijn

De organisatoren van het oudejaarsfeest in de Duitse stad Berlijn zetten een ‘safe zone’ op voor vrouwen. In die zone zijn mannen niet welkom. De zone komt er na de aanrandingen bij de oudejaarsnacht in 2015 in Keulen. Dat meldt de BBC.

De nieuwe veiligheidsmaatregelen worden ingevoerd voor het feestje aan de Brandenburger Tor. Ze zijn een antwoord op de meldingen van aanrandingen die er waren na de oudejaarsnacht van 2015 in Keulen. Toen werden honderden vrouwen lastiggevallen of beroofd door groepen mannen met migratieachtergrond. De aanvallen waren een triest hoogtepunt van de spanningen die eerder dat jaar waren ontstaan na de massale migratiegolf die er kwam uit Syrië en Irak, waarbij zo’n 1,1 miljoen mensen in Duitsland aankwamen.

Strikte veiligheidsmaatregelen

Berlijn verwacht zondag enkele honderdduizenden feestvierders en zal enkele strikte veiligheidsmaatregelen naleven: zo zijn grote tassen en rugzakken verboden en wordt elk gebruik van alcohol in de buurt van de Brandenburger Tor verboden.

Het idee van een aparte zone voor vrouwen krijgt niet overal positieve bijval. Sommige critici zeggen dat het plegers van seksueel overschrijdend gedrag niet zal tegenhouden en anderen noemen het discriminerend.