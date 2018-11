Vrouw verschanst zich in Franse bank en dreigt alles op te blazen

Een vrouw dreigt ermee zichzelf op te blazen in een bankkantoor in Alès, in het zuiden van Frankrijk, nabij Nîmes. De verdachte heeft zich verschanst in het gebouw, meldt een politiebron.

Omstreeks 9.30 uur stapte de vrouw het filiaal van LCL binnen. Vermoedelijk gaat het om een klant van in de zestig jaar. “Ze riep dat er een bom in haar handtas zat en dat ze klaar was om de boel op te blazen”, aldus een andere bron bij de politie.

Drie klanten en een tiental personeelsleden konden zich via de achterkant van het bankgebouw in veiligheid brengen. “Ze verkeren in shock”, zegt de eigenaar van een restaurant in de buurt, waar de bankmedewerkers en de klanten zijn ondergebracht.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Onder andere een speciaal interventieteam van de politie is uitgerukt.

Omliggende gebouwen zijn ontruimd en er is een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de identiteit en het motief van de vrouw is voorlopig niets bekend. Een onderhandelaar van de politie heeft telefonisch contact met haar, maar ze zou geen speciale eisen hebben, meldt France Info.