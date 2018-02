Vrouw verbrandt trouwkleed na scheiding

Een Texaanse vrouw die na haar scheiding met een volledig schone lei wilde herbeginnen, heeft tijdens een garageverkoop haar trouwkleed in brand gestoken. Andere spullen die haar aan haar huwelijk deden denken, werden verkocht.

De vrouw organiseerde een garageverkoop om zoveel mogelijk spullen die haar aan haar (slechte) huwelijk deden denken, te verkopen. Haar trouwkleed kreeg echter een speciale behandeling: dat werd verbrand. “Dit doe ik voor elke vrouw die ooit in een gewelddadige relatie heeft gezeten”, zegt Brianna Barksdale.

"Geen fijne kerel"

De scheiding van Barksdale werd op 31 januari uitgesproken en de garageverkoop van afgelopen vrijdag diende vooral om de zware periode af te sluiten. “Mijn huwelijk was echt een vreselijk zware situatie”, zegt Barksdale. “Er zijn nog enkele gerechtelijke dossiers hangende dus ik kan er weinig over kwijt, maar hij was echt geen fijne kerel.”

Barksdale vertelt dat haar ex-man haar bedroog en ook gewelddadig was. Uit gerechtelijke dossiers blijkt dat de man zeven jaar probatie-uitstel ondergaat voor agressie tegen een familielid.

Boodschappen

Voordat het trouwkleed verbrand werd, kon iedereen die dat wou er nog een boodschap op kwijt. “Ik denk dat dit een perfecte manier is om alles af te sluiten”, zegt Christina Heck, een bezoeker van de garageverkoop.

Er werd ook een reactie aan de ex-man gevraagd, maar hij wilde liever niet reageren.