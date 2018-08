Vrouw van Amerikaanse oorlogsveteraan na 20 jaar gedeporteerd

Een Mexicaanse vrouw die al twintig jaar in de Verenigde Staten woonde, heeft het land verlaten om niet gedwongen te worden gedeporteerd. De vrouw is nochtans al achttien jaar getrouwd met een Amerikaanse oorlogsveteraan, ze hebben samen twee kinderen. Maar dat maakt niet uit: de Amerikaanse president Donald Trump wil alle mensen die illegaal in de VS verblijven het land uit.

Alejandra Juarez is al achttien jaar getrouwd met een Amerikaanse oorlogsveteraan en verblijft al twintig jaar in de Verenigde Staten. Ze heeft twee dochters: een van zestien jaar en een van acht jaar.

Ze is illegaal in het land gekomen toen ze zelf zestien was, in 1998. Haar man werkte als militair voor het Amerikaanse leger en werd naar Irak en Noord-Afrika gestuurd. Nu moet de vrouw plots het land verlaten.

Geboeid

De vrouw heeft nu het land verlaten om niet gedwongen te worden gedeporteerd. Ze kiest voor een vrijwillige terugkeer om te vermijden dat haar kinderen haar geboeid zouden zien. “Dat zou te traumatisch zijn voor hen”, klinkt het.

Respect oorlogsveteraan

Juarez is kwaad op Trump en vindt de beslissing om haar terug naar Mexico te sturen respectloos tegenover haar gezin. “Mijn echtgenoot heeft dit land gediend en meneer de president, door mij te deporteren, doe je niet alleen mij afzien, maar ook een oorlogsveteraan”, zegt ze. “Je zegt de hele tijd dat je van oorlogsveteranen houdt, maar waarom laat je me dan terugkeren?”, richt ze zich tot Trump.