Vrouw valt mensen aan met mes in Frankrijk

In Seyne-sur-mer, ten oosten van Marseille, is een vrouw opgepakt nadat ze twee mensen met een cuttermes heeft verwond aan de kassa van een supermarkt. Ze riep daarbij 'Allahu akbar', zei de aanklager in Toulon. Nog volgens de procureur kampt de vrouw met psychiatrische problemen.

Een van de verwonde klanten werd aan de borstkas geraakt en moest in het ziekenhuis opgenomen worden, aldus nog aanklager Bernarc Marchal. Een caissière werd ook geraakt, maar zij is lichtgewond.

"Het gaat om feiten gepleegd door een persoon met bekende psychatrische problemen", aldus nog Machal. "Dat sluit echter niet uit dat ze geradicaliseerd zou zijn. De vrouw is niet bekend bij de poiltie. Bij de gerechtelijke politie van Toulon loopt een onderzoek."

Terreurdaden worden doorgaans behandeld door het parket in Parijs, maar dat is hier nog niet het geval. Er is een huiszoeking aan de gang bij de vrouw thuis. Bedoeling is na te gaan "of ze al dan niet banden heeft met IS".

