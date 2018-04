Vrouw sterft na ontploffing op vliegtuig

Na de noodlanding van een passagiersvliegtuig van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines, is één dode gevallen. Dat heeft de National Transportation Safety Board (NTSB) bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Het toestel van Southwest moest een noodlanding maken na een probleem met de de motor. Volgens de passagiers was er een ontploffing toen het vliegtuig zijn hoogste punt bereikte, nadat het was opgestegen vanop de LaGuardia-luchthaven in New York en vloog richting Dallas. Aan boord waren 143 passagiers en 5 bemanningsleden.

Getuigen meldden aan Amerikaanse media dat door de ontploffing een raam verbrijzeld werd, en een passagier uit het toestel gezogen werd. De vrouw werd door andere passagiers weer naar binnen getrokken. Het toestel zou op korte tijd ook tientallen meters gezakt zijn.

Na de noodlanding op de luchthaven van Philadelphia, werd een passagier volgens de brandweer in kritische toestand naar het ziekenhuis gebracht. Zeven mensen raakten lichtgewond bij het incident, maar moesten niet naar het ziekenhuis gebracht worden. De NTSB gaf geen verdere details over het dodelijke slachtoffer of de omstandigheden van het overlijden.