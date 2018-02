Vrouw ramt slagboom aan Witte Huis

Een vrouw heeft gisteren geprobeerd om met een auto een slagboom aan het Witte Huis te rammen. Dat heeft de Amerikaanse geheime dienst gemeld. De veiligheidsdienst benadrukt dat het voertuig niet door de barrière is kunnen breken.

De vrouw werd meteen opgepakt door leden van de Secret Service en het Witte Huis werd onder "lockdown" geplaatst. Geen enkele agent raakte gewond en er werden geen schoten gelost, zo zegt de Secret Service op Twitter.

BREAKING: An individual driving a passenger vehicle struck a security barrier near the White House at 17th & E. — U.S. Secret Service (@SecretService) 23 februari 2018

President Donald Trump, die tijdens het incident aanwezig was in het Witte Huis, bedankte "de geweldige mannen en vrouwen" van de Secret service na afloop via Twitter voor hun "uitstekende werk".

Thank you to the great men and women of the United States @SecretService for a job well done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2018

De bestuurster van de SUV was volgens CNN bekend bij de leden van de Secret Service. De vrouw zou volgens de nieuwszender mentale problemen hebben. Ze zou niet de bedoeling hebben gehad om Trump te treffen.

Sinds het begin van Trumps ambtstermijn zijn er al minstens twee pogingen geweest om het Witte Huis binnen te dringen. De meest recente gebeurde op 21 maart 2017 toen een vrouw over de omheining probeerde te klimmen, maar daarbij met de veters van haar schoenen vast kwam te zitten.