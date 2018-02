Vrouw plukt 14 wormen uit haar oog

Stel je voor, je denkt dat er een wimper kriebelt in je oog, maar uiteindelijk trek je er een doorzichtige worm van meer dan een centimeter uit. Het overkwam de Amerikaanse Abby Beckley uit de staat Oregon. In drie weken tijd plukte Abby er nog dertien uit. Dokters stonden versteld en hadden zo’n wormen nog nooit gezien bij de mens.

Haar verhaal dateert uit augustus 2016, maar het werd nu onderzocht en gisteren gepubliceerd in het vooraanstaand medisch vakblad ‘The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene’.

“Ik keek ernaar en het bewoog”, zegt de 28-jarige Abby Beckley aan CNN. “Dan stierf het in vijf seconden.” In augustus 2016 plukte Beckley veertien witte wormpjes uit haar oog. Het is nog maar de elfde keer dat iemand besmet geraakt met een oogworm in de Verenigde Staten, maar nog nooit werd deze soort ontdekt bij de mens.

Geïrriteerde huid

Beckley groeide op op een boerderij, omgeven door koeien en paarden. In juli 2016 ging ze twee weken werken op een vissersboot in Alaska. Een paar weken later kreeg ze vervelende symptomen. “Mijn linkeroog raakte heel geïrriteerd en rood en mijn ooglid was erg druiperig”, zegt Beckley aan CNN.

Na vijf dagen afzien op de boot, kwam het schip aan en snelde Beckley naar een spiegel. “Ik trok mijn ooglid naar beneden. Mijn huid zag er raar uit. Ik kneep mijn vingers samen op m’n ooglid en er kwam plots een worm uit.”

Dokters geschokt

Uiteindelijk keerde ze terug naar huis en ging meteen van de luchthaven naar het universitair ziekenhuis van Portland. “Verschillende dokters hebben mijn oog onderzocht en ze waren eerst wat sceptisch. Soms gingen de wormen achter mijn oog of onder mijn ooglid en kon je ze niet meer zien.”

Behandelingen hielpen niet

Na een half uur toonden de wormen zich toch. “Ik voelde er eentje kriebelen langs mijn oog en ik riep dat dokters meteen moesten kijken. Ik ga nooit hun gezichtsuitdrukking nooit vergeten toen ze de worm zagen."

Beckley ging nog verschillende keren terug naar het ziekenhuis voor oogtesten en oogspoelingen. De spoelingen haalden echter niets uit. “Thuis bleef ik ze maar uit mijn oog halen, maar toen ik naar het ziekenhuis ging, gebeurde er niets.”

Het einde van de nachtmerrie

Na onderzoek bleek dat het om de parasietensoort Thelazia gulosa ging, een oogworm die tot voor kort enkel voorkwam bij koeien en overgedragen wordt door vliegen. Beckley kreeg de wormen dus over van een koe van de boerderij waar ze opgroeide. De wormen werden nog nooit eerder bij een mens waargenomen.

Beckley kon niet behandeld worden, omdat de wormen zouden kunnen sterven en blijven steken in haar oog. Ze moest gewoon de wormen uit haar oog blijven plukken. Twintig dagen nadat ze de eerste worm uit haar oog trok, vond ze de laatste.

“Ik kom naar buiten met mijn verhaal omdat ik gewild had, dat ik een artikel had gevonden dat me kon geruststellen dat dit ook met andere mensen gebeurde en dat ze ok waren. Als dit nog eens met iemand zou gebeuren, hoop ik dat mijn verhaal er zal zijn voor hen”, zegt Beckley nog.

Foto bovenaan: Op deze foto is het oog te zien van een Zuid-Koreaanse soldaat. Hij werd in 2015 besmet door een hond met de worm Thelazia callipaeda. In totaal hebben al 163 mensen zo'n oogworm gehad. Het is dus niet dezelfde soort als de wormen die Beckley had.