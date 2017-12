Vrouw overleeft val door dik pak sneeuw

Een Russische vrouw van in de zeventig heeft een val van de vierde verdieping overleefd omdat ze in de sneeuw terechtkwam. De vrouw werd door een forse windvlaag opgeschept en werd van haar balkon geblazen toen ze een sigaretje wilde roken, zo melden Russische staatsmedia. De feiten deden zich voor in de oost-Russische regio Sakhalin.

“De dame mag van geluk spreken dat ze in een berg sneeuw terechtkwam”, meldt nieuwsagentschap RIA Novosti. Door de sneeuw kon de ziekenwagen niet ter plaatse geraken waardoor de vrouw met een bulldozer naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Deze periode valt er normaal gezien heel wat sneeuw, in het dorp waar de dame woont worden nog ettelijke dagen van hevige sneeuwval verwacht.