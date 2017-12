Vrouw met mes gijzelt vrouw in Den Helder

In het Nederlandse Den Helder heeft een vrouw een andere vrouw vanochtend vastgegrepen en bedreigd met een mes. De politie kon haar uiteindelijk overmeesteren. Het slachtoffer is ongedeerd gebleven en de verdachte is meegenomen naar het politiebureau. De politie kan op dit moment nog niet meer informatie geven.

De gijzeling gebeurde in een gebouw van veerdienst TESO aan het Havenplein in Den Helder. Op sociale media was te zien en te horen dat de verdachte in het Engels stond te schreeuwen. De vrouw bedreigde de andere vrouw en hield een groot mes bij haar nek. Wat het motief van de vrouw was, is nog onduidelijk.

De veerdienst tussen Den Helder en Texel werd stilgelegd.