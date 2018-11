Vrouw komt om het leven bij protesten Frankrijk

Bij de protesten van de 'gele hesjes' is vanmorgen iemand om het leven gekomen in de Savoie in het oosten van Frankrijk. Dat bevestigt de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Het gaat om een demonstrante die aangereden werd door een voorbijganger die in paniek was geslagen.

De bestuurder was met haar dochter op weg naar de dokter. Ze sloeg in paniek toen de demonstranten op haar wagen begonnen te slaan. De vrouw reed weg een reed daarbij een protesterende vrouw aan. De bestuurder van de wagen is opgepakt, maar verkeert nog in shock.

Gele hesjes

Onder de noemer 'gele hesjes' zijn op meer dan duizend plaatsen in Frankrijk protesten uitgebroken tegen de economische hervormingen van president Emmanuel Macron. Vooral de stijgende brandstofprijzen lokken heel wat woede uit.

In de vroege ochtend werd geen enkele stad of economisch centrum volledig geblokkeerd, maar geleidelijk aan verzamelden zich steeds meer manifestanten aan rotondes, snelwegafritten en parkeerterreinen.