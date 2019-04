Vrouw komt om bij “terroristisch incident” in Noord-Ierland

Een vrouw is omgekomen bij een "terroristisch incident" in een buitenwijk van de Noord-Ierse stad Londonderry. Dat meldt de Britse politie vrijdag via Twitter. Donderdagavond waren rellen ontstaan in de wijk Creggan, nadat dat politie huiszoekingen uitgevoerd had. Het slachtoffer is journaliste Lyra McKee, melddden verschillende collega's.

"Spijtig genoeg kan ik bevestigen dat een 29-jarige vrouw vanavond in Creggan is omgekomen door schoten", zegt hoofdcommissaris Mark Hamilton. "We behandelen dit als een terroristisch incident en we zijn een moordonderzoek gestart."

Volgens de BBC werd de vrouw doodgeschoten tijdens rellen. De politie zou de dader zoeken bij dissidente Republikeinen. Tijdens de rellen werden ook molotov-cocktails gegooid naar politievoertuigen in de wijk van van Londonderry.

McKee was geboren in Belfast, blijkt uit informatie van het literair bureau Janklow & Nesbit. Ze schreef veel over het conflict tussen katholieke republikeinen en protestantse unionisten in Noord-Ierland. Op haar Twitter-account had ze donderdag nog een foto geplaatst over de rellen in Londonderry.

"Ik stond naast de jonge vrouw toen ze viel, naast een Land Rover", tweette journaliste Leona O'Neill van de krant Belfast Telegraph. "Ik heb de ambulance gebeld, maar de politie heeft haar achteraan het voertuig gelegd en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleden is."