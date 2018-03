Vrouw doodgereden door zelfrijdende Uber

In het Amerikaanse Arizona is een vrouw doodgereden door een zelfrijdende auto van Uber. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een voetganger bij een fataal ongeluk met een zelfrijdende auto betrokken is geraakt. Het bedrijf heeft daarom beslist om de tests met zelfrijdende auto's stop te zetten.

De Uberauto reed zelfstandig, maar had een mens achter het stuur toen het ongeval plaatsvond. De vrouw stak naar verluidt de straat over toen de zelfrijdende auto kwam aangereden.

Uber test zijn zelfrijdende auto's momenteel in San Francisco, Phoenix, Pittsburgh en Toronto, maar heeft na het ongeval beslist om de tests voorlopig te staken.