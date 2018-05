Vrouw bevalt in bakkerij en sterft

Een vrouw die in een bakkerij net over de grens, in het Zeeuwse Hulst, een keizersnede moest ondergaan nadat ze een hartstilstand had gekregen, is overleden. Het baby’tje ligt nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.

De zwangere vrouw werd twee dagen geleden onwel in een bakkerij net over de grens met ons land. Drie ambulanceteams en een traumahelikopter spoedden zich naar de bakkerij.

De moeder kreeg een hartstilstand en werd ter plaatse gereanimeerd. De baby is vervolgens met een keizersnede ter wereld gebracht. Het kindje werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht, de vrouw per ambulance afgevoerd. De familie heeft nu aan de Nederlandse pers gemeld dat de vrouw overleden is. De baby ligt nog in het ziekenhuis.

