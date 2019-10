Een 81-jarige vrouw wou het vliegtuig nemen naar Spanje op de José María Córdova luchthaven in Colombia, toen ze werd aangehouden door de politie. Er bleek cocaïne in haar rolstoel te zitten. De drugs werden ontdekt tijdens een routine-onderzoek. Er wordt regelmatig cocaïne gesmokkeld via de luchthaven. Sinds begin dit jaar is al zo'n 80 kilogram cocaïne in beslag genomen.