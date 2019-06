Vrouw (33) kwam niet door brand om het leven: ex-man nu officieel aangehouden op verdenking van moord

De ex-partner van de 33-jarige vrouw die dinsdagavond dood aangetroffen werd in een woning waar een brand had gewoed, is aangehouden door de onderzoeksrechter voor moord. Dat meldt de afdeling Dendermonde van het Oost-Vlaamse parket.

De brandweer werd dinsdagavond opgeroepen voor een interventie in de woning in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. De hulpdiensten stelden vast dat er een brand gewoed had en troffen het lichaam van de 33-jarige bewoonster aan. Er werd eerst gevreesd dat haar twee kinderen ook in het pand aanwezig waren, maar dat bleek niet het geval.

Het parket stelde een branddeskundige en een wetsdokter aan om de omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. Ook het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor onderzoek.

De vrouw was vermoedelijk al omgebracht voordat brand werd gesticht. Ze verkeerde in een echtscheidingsprocedure met haar ex, en die man werd na de feiten opgepakt. Hij werd donderdag aangehouden voor moord door de onderzoeksrechter, maar over de omstandigheden geeft het parket geen details.

