Vrouw (25) vermoord door vriend die net uit cel kwam

De Nederlandse politie heeft een man uit Antwerpen aangehouden voor de moord op Lara Sint Jago. De 25-jarige vrouw werd vrijdagnacht dood aangetroffen in haar appartement in Bergen op Zoom, net over de grens. Haar vriend, Onno R. (24) uit Antwerpen, was een dag voortvluchtig vooraleer hij zichzelf ging aangeven bij de politie.

Rond kwart na één vrijdagnacht was een onbekende man de woning van de Nederlandse Sint Jago binnengedrongen. Ook haar zoontje (4) was op dat moment aanwezig. Omdat de kleuter niet stopte met huilen, hadden de buren de politie gebeld. Die forceerde de deur en doorzocht de flat met getrokken wapens. In de woonkamer troffen ze het lichaam van Sint Jago aan. Het jongetje werd huilend door de hulpdiensten uit de woning gehaald. De jongen is opgevangen door een pleeggezin.

Van Onno R., de vriend van het slachtoffer uit Antwerpen, ontbrak aanvankelijk elk spoor. Tot de man zich in de nacht van zaterdag op zondag zelf ging aangeven bij de Nederlandse politie. Hij werd aangehouden. Onno R. heeft al heel wat strafbare feiten op zijn kerfstok. Hij was zelfs nog maar een paar dagen terug op vrije voeten.

Meerdere incidenten

Volgens buurtbewoners ging het niet om het eerste incident tussen het koppel. Er kwamen bij de politie al heel wat meldingen binnen van luidruchtige ruzies in de woning. Als de agenten dan ter plekke kwamen, verklaarde het koppel telkens dat er geen problemen waren. De politie kon nooit zichtbare verwondingen vaststellen en er werd ook nooit aangifte gedaan voor huiselijk geweld. Speurders vonden ook bloedsporen in de lift en kogelinslagen in de voordeur. Het is nog niet duidelijk of die iets met deze moord te maken hebben.

Ook de familie van het slachtoffer bevestigt dat er problemen waren tussen het koppel. Volgens hen had Sint Jago een knipperlichtrelatie met “een man die regelmatig agressief gedrag vertoonde en daar dikwijls voor op het matje werd geroepen door politie en gerecht”.

Mogelijk kan de moordzaak opgehelderd worden door het verhoor van de verdachte en de camerabeelden die door de woningcorporatie aan de speurders zijn overhandigd.