Vriendin terrorist Trèbes geradicaliseerd

De partner van Radouane Lakdim werd door de inlichtingendiensten gevolgd voor radicalisering, zo melden verschillende media. De vrouw van achttien is opgepakt na de aanval van Lakdim waarbij vrijdag vier doden vielen in het zuidwesten van Frankrijk. De vrouw staat op een zogenaamde ‘fiche S’ van de staatsveiligheid.

De 25-jarige Radouane Lakdim bracht vrijdag bij verschillende aanvallen in de streek van Carcassonne in totaal vier mensen om het leven. Na een gijzeling in een supermarkt werd hij door speciale eenheden van de gendarmerie doodgeschoten.

De dader noemde zichzelf een “soldaat” van terreurorganisatie Islamistische Staat (IS). IS eiste de aanvallen nadien op.

Tekenen van radicalisering

Zijn partner, een vrouw van achttien jaar, werd vrijdagavond opgepakt. In de nacht van vrijdag op zaterdag pakte de politie ook een zeventienjarige vriend van de dader op. Beiden zitten nog in voorhechtenis.

Volgens een gerechtelijke bron antwoordden beiden op de vragen van de speurders. De jonge vrouw zou “tekenen van radicalisering vertonen”, klonk het.

Medeplichtigen

De speurders trachten de beweegredenen van Lakdim te achterhalen en zijn op zoek naar eventuele medeplichtigen.

Bekijk ook: