Vriendin dader Trèbes nu ook beschuldigd

De partner van Radouane Lakdim, de terrorist die in de Franse regio Carcassonne vier mensen heeft vermoord, is vanavond voor een antiterreurrechter verschenen. Ze werd in staat van beschuldiging gesteld voor terroristische samenzwering. Dat heeft AFP uit gerechtelijke bron vernomen.

De 25-jarige Radouane Lakdim bracht vrijdag bij verschillende aanvallen in de streek van Carcassonne in totaal vier mensen om het leven. Na een gijzeling in een supermarkt werd hij door speciale eenheden van de gendarmerie doodgeschoten.

Zijn achttienjarige vriendin werd diezelfde dag nog opgepakt. De speurders lieten toen al weten dat de vrouw “tekenen van radicalisering" vertoonde.

Groot eerbetoon Morgen vindt in de Franse hoofdstad Parijs ook een groot eerbetoon plaats voor de agent die om het leven kwam bij de gijzeling in de supermarkt in Trèbes. Hij had vrijwillig de plaats ingenomen van de gijzelaars die zich op dat moment nog in de winkel bevonden, maar werd door de terrorist neergeschoten. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

