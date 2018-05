"Vriend van dader Parijs opgepakt"

In het Franse Straatsburg is een man opgepakt in verband met de steekpartij in Parijs van gisterenavond. Dat zegt een juridische bron aan het persagentschap Reuters. Het zou gaan om een vriend van de dader. Bij die steekpartij kwam één iemand om het leven, vier anderen raakten gewond.

De man wordt momenteel ondervraagd, zegt de juridische bron verder nog. Het is onduidelijk waarom de man werd opgepakt en wat zijn betrokkenheid is. De man zou net als de dader geboren zijn in het jaar 1997.

De aanvaller zelf werd gisteren doodgeschoten door de politie. Het gaat om een Fransman van Tsjetsjeense afkomst. Deze morgen waren zijn ouders al opgepakt voor verhoor.

Bekijk ook: