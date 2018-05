Vriend dader mesaanval Parijs blijft in cel

De aanhouding van een vriend van Khamzat Azimov, de dader van de mesaanval die zaterdag in Parijs aan iemand het leven heeft gekost, is vandaag verlengd. Zijn ouders werden opnieuw vrijgelaten, tegen hen werden geen bezwarende elementen gevonden.

De twintigjarige Abdoul Hakim A. is zondag opgepakt in Straatsburg, de stad in het oosten van Frankrijk waar het gezin Azimov meerdere jaren heeft geleefd. Zijn hechtenis in het belang van het onderzoek kan tot donderdagmiddag voortduren.

Wat hem precies wordt aangewreven, blijft onduidelijk. Wel hielden de inlichtingendiensten hem in de gaten.

Ouders

De ouders van Azimov waren zondagmorgen opgepakt, enkele uren nadat hun zoon in hartje van Parijs willekeurig voorbijgangers met een mes had aangevallen.

Bij de steekpartij zaterdag in het centrum van Parijs viel één dode, vier andere mensen raakten gewond. De dader zelf kwam ook om het leven. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft de daad opgeëist.

