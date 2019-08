Voorzitter Nieuw-Zeelands parlement vertedert iedereen door te babysitten

Bijzonder moment in Nieuw-Zeeland eergisteren. Parlementsvoorzitter Trevor Mallard ontfermde zich over de pasgeboren baby van collega Tamati Coffey tijdens diens toespraak. De voorzitter nam de baby op zijn schoot en gaf hem een flesje. Foto’s en video’s van het vertederende moment worden druk gedeeld op sociale media.

“Normaal gezien is deze stoel enkel voorbehouden voor de voorzitter, maar vandaag word ik vergezeld door een VIP. Gefeliciteerd Tamati Coffey en Tim met jullie nieuwste gezinslid”, schrijft voorzitter Trevor Mallard op Twitter. Hij deelt daarbij twee foto’s van hem met het één maand oude zoontje van parlementslid Tamati Coffey en zijn partner Tim Smith. Zij werden in juli de trotse ouders van de jongen die op de wereld werd gezet door een draagmoeder. Gisteren bracht Coffey zijn zoon voor de eerste keer mee naar het parlement. Toen de vader het woord moest nemen, ontfermde de voorzitter van het parlement zich over de baby.

Heel wat politici feliciteerden Coffey op Twitter. Parlementslid Gareth Hughes uitte zijn bewondering: “Heerlijk om een baby in het parlement te hebben, en wat een mooie.” Golriz Ghahraman, parlementslid voor de groene partij in Nieuw-Zeeland schreef: “Iedereen moet dit zien vandaag. Hier is een kersverse papa met zijn pasgeboren zoon in het parlement!”

Premier Jacinda Ardern

Coffey is niet de eerste politicus in Nieuw-Zeeland die zijn met baby verschijnt op het politieke toneel. Vorig jaar was premier Jacinda Ardern de eerste wereldleider die haar baby meebracht naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019

Lovely to have a baby in the House, and what a beautiful one @tamaticoffey pic.twitter.com/EP6iP9eQES — Gareth Hughes (@GarethMP) August 21, 2019