Voorstel van Trump: bewapen de leraren

De Amerikaanse president Donald Trump staat open voor het idee om de schietpartijen op school tegen te gaan met meer wapens. Hij denkt er bijvoorbeeld over na om de leraars te bewapenen of om wapens in brandkasten te leggen. “We gaan dat zeer aandachtig bestuderen", zei Trump daar gisteren over in het Witte Huis.

De president ontmoette meer dan een uur lang overlevenden en nabestaanden van de dodelijke schietpartij in Florida. Een negentienjarige ex-leerling schoot daar zeventien mensen dood.

"Er zijn te veel incidenten geweest", zei Trump. Volgens hem bleef het in het verleden al te vaak bij lege woorden. "We moeten in deze verschrikkelijke situatie iets doen."

Verschillende opties

Volgens Trump liggen meerdere voorstellen op tafel. Een van die voorstellen is om wapens te geven aan leerkrachten. “Een personeelslid met een wapen kan zo'n aanval erg snel beëindigen”, zegt Trump daarover. De leerkrachten zouden hun wapen discreet moeten dragen en zouden een speciale opleiding krijgen, zegt Trump.

Daarnaast legde hij ook de strenge controles voor mensen die een wapen willen kopen opnieuw op tafel, net zoals het optrekken van de leeftijdsgrens. Bovendien moet het probleem van psychiatrische stoornissen aangepakt worden, zei Trump, zonder in detail te gaan.

Onder druk

De Amerikaanse president staat onder druk na het bloedbad in Parkland. Anderzijds is wapenbezit voor zijn achterban en voor veel Republikeinen heilig.

Trump deed na het bloedbad een aantal voorstellen, maar het is onwaarschijnlijk dat die dit jaar worden goedgekeurd door zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden.