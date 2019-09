Voormalig Frans president Jacques Chirac (86) overleden

De voormalige Franse president Jacques Chirac is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Chirac was president van Frankrijk van 1995 tot 2007. Hij was ook burgemeester van Parijs en tweemaal premier. Zijn laatste jaren als politicus werden overschaduwd door corruptieschandalen.

'Meest sympathieke'

De afgelopen vijf jaar bracht hij dan ook ver weg van de camera’s door. Zijn laatste officiële optreden was in november 2014. Twee decennia nadat hij zijn opwachting had gemaakt in het Elysée, verliet hij het politieke toneel. Maar hij bleef in de ogen van de Fransen de “meest sympathieke president van de Vijfde Republiek”, zo wezen peilingen uit.

Charmante ritselaar

Jacques René Chirac werd in 1995 voor het eerst president van Frankrijk. De voormalige burgemeester van Parijs zat toen al bijna 30 jaar in de landelijke politiek en stond bekend als handige en charmante ritselaar. Zijn abrupte koerswijzigingen leverden hem bijnamen op als ‘Kameleon Bonaparte’ en ‘La Girouette’ (de windvaan). Bovendien werd hij achtervolgd door beschuldigingen van corruptie, vriendjespolitiek en fraude in zijn tijd als burgemeester van zijn geboortestad Parijs.

Vredig ingeslapen

Na zijn vertrek in 2007 leidde dat tot een proces waarin hij wegens machtsmisbruik en verduistering van politieke gelden tot twee jaar voorwaardelijke celstraf werd veroordeeld. In de laatste jaren van zijn leven was Chirac al ernstig ziek - er doken geregeld berichten op over zijn wankele gezondheidstoestand. Op 86-jarige leeftijd is hij uiteindelijk 'vredig ingeslapen' in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn schoonzoon.