In Zimbabwe hebben buitenlandse regeringsleiders vandaag afscheid genomen van de Zimbabwaanse ex-president en dictator Robert Mugabe. Vooral Afrikaanse staatshoofden namen deel aan de afscheidsplechtigheid, die plaatsvond in het immense sportstadion van de hoofdstad Harare. Een groot deel van de zitplaatsen in het stadion bleef leeg omdat veel Zimbabwanen zich afzetten tegen het beleid van Mugabe.