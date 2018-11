Voor u uitgelegd: zo belangrijk is landing op Mars

De Marslander ‘Insight’ is gisteravond veilig en wel geland op Mars, na 6,5 maanden vliegen. De opluchting was groot bij de vluchtleiders van de NASA, want de afdaling in de atmosfeer van Mars, de zogenaamde Seven Minutes of Terror, was een hachelijke onderneming. Maar hoe belangrijk is die landing op Mars nu? VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman zet alles eens op een rijtje.

“We zijn in elk geval hard bezig om Mars van alle kanten te bestuderen. 'InSight' gaat binnenkort boren om te onderzoeken wat er onder het oppervlak van Mars verscholen zit”, zegt Freek. “Naast 'Insight' is ook 'Curiosity' nog altijd actief: een Marswagentje van drie meter lang, dat op 600 kilometer van 'InSight' rondrijdt en naar sporen van leven speurt. In een baan om Mars cirkelen er nog één Europese en één Russisch-Europese, één Indiase en drie Amerikaanse onderzoekssatellieten. Allemaal op zoek naar inzicht in de aard van Mars.”

“In 2020, dat is pas de volgende keer dat Mars gunstig staat voor een lancering, willen Europa, de VS, Japan, India en China elk een eigen Marswagentje sturen. Alweer voor verkenning, en een beter begrip."

Binnenkort naar Mars?

Maar zien we dan binnenkort ook de eerste man of vrouw op Mars? “Dat is nog veraf”, vertelt Freek. “Het Nederlandse project 'Mars One' wilde vier mensen een kaartje aanbieden, enkele reis, in 2024. Om daar voor altijd te blijven, want terug geraken is de grootste moeilijkheid. Maar dat is al minstens tot 2032 uitgesteld. En de meest valabale kandidaat, het Amerikaanse NASA, wil ook gaan, na 2030 ergens. Of de technologie klaar zal zijn dan? We zijn er nog lang niet.”

