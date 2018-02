Voor het eerst minder smartphones verkocht

Het aantal verkochte smartphones is voor het eerst in de geschiedenis gedaald. Dat zegt onderzoeksbureau Gartner. In de laatste drie maanden van vorig jaar gingen er bijna 408 miljoen stuks over de toonbank. Dat is 5,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Het is de eerste daling sinds Gartner in 2004 begon met het bijhouden van de smartphoneverkoop. De onderzoekers zien twee oorzaken voor de krimp. Mensen die al een smartphone hebben, blijven dat toestel langer gebruiken. Ze stappen minder gauw over op een vervangend toestel.

Daarnaast aarzelen mensen die nu nog een 'dommere' telefoon gebruiken, waarmee ze alleen kunnen bellen en sms'en, misschien iets meer. Ze vinden geen geschikte goedkope smartphones en kopen daarom liever een goede ouderwetse telefoon.