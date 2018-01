Voor het eerst in 30 jaar sneeuw in Florida

De inwoners van Florida hebben vandaag voor het eerst in bijna dertig jaar sneeuw gezien. De koudegolf die de oostelijke kusten van de VS geselt, heeft nu ook de Sunshine-state bereikt. De inwoners van de hoofdstad Tallahassee maakten bij het opstaan kennis met een sneeuwlaag van 0,25 cm.

De Amerikaanse weerdienst heeft gewaarschuwd voor een zware sneeuwstorm met veel sneeuwval tot in het zuiden van Florida. In de hoofdstad zou het kwik onder de nul graden kunnen duiken, wat zeer ongewoon is voor Florida.