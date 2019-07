Von der Leyen is de nieuwe Europese Commissievoorzitter

De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen is verkozen tot nieuwe voorzitter van Europese Commissie. Ze behaalde in het Europees parlement een absolute meerderheid, zij het een hele nipte.

Von der Leyen volgt Jean-Claude Juncker op. Ursula von der Leyen is 60, en de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter ooit. Zelf bedankt ze iedereen op Twitter.

(Lees verder onder de tweet)

Благодаря! Hvala! Děkuji! Tak! Bedankt! Thank you! Aitäh! Kiitos! Merci! Danke! Ευχαριστώ! Köszönöm! Go raibh maith agat! Grazie! Paldies! Ačiū! Grazzi! Dziękuję! Obrigada! Mulțumesc! Ďakujem! Hvala! ¡Gracias! Tack! pic.twitter.com/J4GEgY1UJY