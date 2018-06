Volkswagen krijgt boete van 1 miljard euro

Autobouwer Volkswagen zal in Duitsland een boete van 1 miljard euro betalen in het kader van dieselgate. Dat heeft het bedrijf zelf gezegd.

De boete was opgelegd door de openbaar aanklager in Braunschweig, een stad in de deelstaat Nedersaksen. "Volkswagen aanvaardt de boete en erkent daarmee zijn verantwoordelijkheid", aldus de autobouwer in een persbericht. Met de schikking wordt het onderzoek naar VW stopgezet.

25 miljard

De boete volgt bijna drie jaar nadat Volkswagen toegaf dat het zowat 11 miljoen dieselwagens had uitgerust met sjoemelsoftware. Die technologie zorgde ervoor dat de voertuigen in testsituaties veel milieuvriendelijker leken dan ze in de dagelijkse praktijk waren.

Het schandaal kostte de autobouwer al meer dan 25 miljard dollar aan terugroepacties en gerechtelijke procedures.