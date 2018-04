VN waarschuwt voor "militaire escalatie"

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres waarschuwt voor een "totale militaire escalatie" in Syrië. Hij roept de leden van de Veiligheidsraad op zich verantwoordelijk te gedragen. Dat doet hij in de nasleep van de gifgasaanval op de Syrische stad Douma, die de gemoederen al sinds afgelopen zaterdag doet oplopen.

De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk overwegen militaire repercussies tegen Syrië nadat zaterdag tientallen mensen om het leven kwamen in het stadje Douma. Volgens twee ngo's werden daarbij chemische wapens gebruikt. Het Westen verdenkt Syrisch president Bashar al-Assad, bondgenoot Rusland noemt dat onzin.

Spoedzitting

VN-baas Antonio Guterres waarschuwde de Veiligheidsraadleden tijdens een spoedzitting op vraag van Rusland voor een escalatie van het conflict en vraagt dat ze zich "verantwoordelijk gedragen in deze gevaarlijke omstandigheden". "Al acht lange jaren lang lijdt de Syrische bevolking. Ik val in herhaling, maar er is geen militaire oplossing voor dit conflict".

Amerikaans VN-ambassadeur Nikki Haley herhaalde het Amerikaanse voornemen om te reageren. "Op een bepaald moment moet je iets doen. Je moet zeggen dat het genoeg is." Ze trekt vandaag nog van New York naar het Witte Huis in Washington voor overleg over de situatie, zei ze. Volgens haar heeft Assad al zeker vijftig keer chemische wapens ingezet sinds het begin van de burgeroorlog in zijn land.

“Chemische escalatie”

De Russische VN-ambassadeur Vasilly Nebenzja beschuldigde de Amerikanen er dan weer van een beleid te onderhouden "om terreur te ontketenen in Syrië". "Het Westen is alleen maar geïnteresseerd in het omverwerpen van de Syrische regering."

De Fransen blijven er intussen bij dat een reactie tegen Syrië nodig is. De "chemische escalatie" moet gestopt worden, zei VN-ambassadeur François Delattre vandaag. "De Verenigde Naties kunnen niet toestaan dat een land de Veiligheidsraad en het internationaal recht zo met de voeten treedt." Frankrijk zal "zijn verantwoordelijkheid nemen", klonk het.

Foto: archief

