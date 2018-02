VN-Veiligheidsraad wil staakt-het-vuren in Oost-Ghouta

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft unaniem gestemd voor een resolutie die oproept tot een humanitair staakt-het-vuren van zeker dertig dagen in de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. Zo moeten hulpverleners de kans krijgen om zieken en gewonden te evacueren en om noodhulp te brengen aan de bevolking.

Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Assad en een vetomacht binnen de Veiligheidsraad, wilde eerst niet akkoord gaan met de wapenstilstand. Uiteindelijk bezweek het toch onder de druk van de andere landen, zodat alle vijftien leden voor de resolutie stemden.

De resolutie heeft lang op zich laten wachten omdat er binnen de VN-Veiligheidsraad voortdurend getouwtrek is. De Verenigde Staten pleiten voor de wapenstilstand en het einde van het geweld, terwijl Rusland het dus een pak moeilijker heeft met de resolutie. Voor Rusland en bondgenoot Assad gaat het in Oost-Ghouta om terroristen die hard moeten aangepakt worden.

Extremistische groeperingen

Het is nu afwachten of alle betrokken partijen zich aan het staakt-het-vuren zullen houden. Niet alleen het Syrische regime moet stoppen met bombarderen, ook de meer extremistische groeperingen in Oost-Ghouta moeten zich engageren. Zij sturen nu nog voortdurend raketten in de richting van de Syrische hoofdstad Damascus. Binnen de vijftien dagen komt de Veiligheidsraad opnieuw samen om te bekijken of het staakt-het-vuren correct wordt nageleefd.

Meer dan 500 doden

Oost-Ghouta wordt al zeven dagen aangevallen vanuit de lucht. Meer dan vijfhonderd mensen, onder wie zeker 150 kinderen, zijn de afgelopen dagen omgekomen bij de aanvallen van Syrische en Russische bommenwerpers. Vooral woonwijken werden getroffen, maar ook ziekenhuizen liggen in puin.

