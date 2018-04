VN-Veiligheidsraad verwerpt 3e resolutie

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisterenavond ook een derde ontwerpresolutie over de vermoedelijke chemische aanval in Syrië weggestemd. Het Russische voorstel kreeg, net als een andere ontwerptekst van Moskou eerder die dag, niet genoeg stemmen. Daarvoor stootte een Amerikaanse resolutie al op een Russisch veto.

De tweede Russische ontwerpresolutie voorzag in steun aan het onderzoek dat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) voert naar de vermoedelijke chemische aanval in de stad Douma. Ze kreeg slechts vijf stemmen voor, terwijl vier landen tegen stemden en zes zich onthielden.

Om te worden goedgekeurd heeft een resolutie minstens negen stemmen nodig en mag er geen veto zijn van een van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk).

Volgens de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, Nikki Haley, heeft het nieuwe voorstel van Rusland geen enkel nut, aangezien het onderzoek van de OPCW hoe dan ook plaatsvindt. Met de resolutie wil Rusland de analyses van de organisatie enkel kunnen "micromanagen", zegt ze.

Bijkomende voorwaarde nodig

De Britse ambassadrice Karen Pierce trad Haley bij en wees er ook op dat de OPCW niet de bevoegdheid heeft om daders te identificeren, maar enkel om vaststellingen te doen. De Russische tekst goedkeuren zonder bijkomende voorwaarden "zou zijn als naar een vuur kijken en het als een vuur identificeren, maar dan niets doen om het te blussen".

In de Veiligheidsraad in New York waren gisteren al twee resoluties gestrand. Eerst stootte een ontwerpresolutie van de VS , die werd goedgekeurd door twaalf landen met twee stemmen tegen (Rusland en Bolivië) en één onthouding (China), op een veto van Rusland.

Onafhankelijk onderzoeksmechanisme

De tekst stelde de oprichting voor van een nieuw onafhankelijk onderzoeksmechanisme van de VN naar het gebruik van chemische wapens in Syrië, met een mandaat van één jaar. Daarna kreeg een Russisch tegenvoorstel, met zes stemmen voor, zeven stemmen tegen en twee onthoudingen dan weer niet genoeg bijval binnen de Raad.

De ontwerpresolutie voorzag eveneens in de oprichting van een onderzoeksmechanisme naar het gebruik van chemische wapens in Syrië, maar gaf de Veiligheidsraad ook de mogelijkheid om de resultaten daarvan te begraven. Volgens Haley is er "niets onafhankelijk" aan het mechanisme dat Rusland voorstelde. "Ruslands resolutie geeft Rusland zelf de mogelijkheid om onderzoekers aan te stellen", zei ze. De tekst van Moskou heeft volgens haar enkel als doel "om het regime van de Syrische president Bashar al-Assad te beschermen".