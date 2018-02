VN overwegen wapenstilstand in Syrië

Na het neerhalen van een Israëlisch gevechtsvliegtuig door de Syrische luchtafweer, buigt de VN-Veiligheidsraad zich over een wapenstilstand van dertig dagen in Syrië. Dat voorziet een ontwerpresolutie die door Koeweit en Zweden was ingediend en die de VN-Veiligheidsraad vandaag achter gesloten deuren zal bespreken, klinkt het in diplomatieke kringen.

Het bestand zou 72 uur na goedkeuring van de resolutie in werking treden. Ook zou ongehinderde toegang voor humanitaire helpers in het belegerde gebied worden voorzien, waaronder het rebellengebied Oost-Ghouta in de omgeving van de hoofdstad Damascus.

Moeizame discussie

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallström, verwacht een moeizame discussie. "Het zal niet gemakkelijk zijn om de resolutie te laten aannemen, maar we kunnen het proberen". De VN-Veiligheidsraad is verplicht "om verschillen te overbruggen en een consensus te vinden die een einde maakt aan het geweld en veilige doorgang biedt voor humanitaire hulp".

De Russische VN-ambassadeur Vassili Nebensja, die de resolutie met zijn vetorecht kan verhinderen, heeft een wapenstilstand vorige week nog als "onrealistisch" omschreven. Of en wanneer over de resolutie zou gestemd worden, was vandaag nog niet duidelijk.