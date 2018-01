VN noemt uithalen Trump "racistisch"

De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties is niet te spreken over de uithalen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die laatste had het over "shithole countries" toen het ging over migratie vanuit Haïti, El Salvador en Afrikaanse landen. "Racistisch", vinden de VN.

"Er is geen ander woord voor dan 'racistisch'." Zo fel stelde Rupert Colville, de woordvoerder van de VN-mensenrechtencommissaris in Genève, de uitspraak van Trump zelfs. “Je kunt niet hele landen en continenten afdoen als ‘shitholes’, waarvan de totale bevolking niet blank en daarom niet welkom is”, zei Colville.

De Amerikaanse pers reageerde ook bijzonder hard op de uitspraak van Trump. Op de cover van de New York Daily News staat Trump zelfs afgebeeld als drol met als onderschrift "sh*t for brains".

.@realDonaldTrump takes a dump on the American dream



An early look at Friday's front:

Maar ook vanuit zijn eigen partij kwamen er kritische reacties. "Zo zou ik nooit over landen spreken", zegt de Republikeinse senator James Lankford.