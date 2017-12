VN leggen Noord-Korea extra sancties op

De Verenigde Naties hebben enkele bijkomende sancties tegen Noord-Korea uitgevaardigd. Hun toegang tot petroleum en de export van verschillende producten wordt beperkt. De maatregelen zijn een reactie op de lancering begin november van een langeafstandsraket, een type dat zo ver reikt dat de Verenigde Staten kunnen geraakt worden.

Washington was een felle voorstander van bijkomende sancties en bekwam unanimiteit van de veertien leden van de veiligheidsraad, China en Rusland incluis. “Vandaag, voor de tiende keer al, moet deze raad vaststellen dat Noord-Korea een leven van vrede afwijst”, meent Nikki Haley, VN-ambassadrice voor de Verenigde Staten, die zegt dat het beleid van Kim Jong-un voor isolement kiest ten koste van de internationale dialoog. “Zoals we gedaan hebben in het verleden, zullen wij met forse internationale acties reageren op het regime van Kim Jong-un.”

De nieuwe maatregelen moeten vooral voorkomen dat Noord-Korea erin slaagt haar bewapeningsprogramma’s te financieren en verplicht het land hierover te onderhandelen.

Petroleum

Wat petroleum betreft mag het land slechts 500.000 vaten geraffineerde producten per jaar invoeren, wat volgens de VS resulteert in een verlaging van 89 procent van de Noord-Koreaanse invoer van benzine, diesel en andere brandstoffen.

De resolutie bevat ook een clausule die de VN toelaat de afgesproken aantallen opnieuw te verlagen indien Noord-Korea een nieuwe intercontinentale ballistische raket zou afvuren.

Een belangrijk punt bij de nieuwe maatregelen betreft dat de 100.000 Noord-Koreanen die in het buitenland werken, voornamelijk in Rusland en China, de komende twee jaar moeten terugkeren naar Noord-Korea. Volgens de Verenigde Staten zorgen die mensen voor 500 miljoen dollar aan inkomen voor het land.

Namaak

Een bijkomend punt in de resolutie verbiedt de invoer van zware machine en transportvoertuigen, met als enige uitzondering materiaal dat nodig is voor burgerluchtvaart. Ook zullen inkomende en vertrekkende schepen beter gecontroleerd worden om de productie van namaakproducten tegen te gaan.

“De eenheid van de veiligheidsraad toont aan dat deze sancties een reactie zijn van totale afkeer op het Noord-Koreaanse regime”, aldus Haley. “De actuele crisis kan enkel afgeremd worden wanneer de internationale partners en Noord-Korea met elkaar gaan onderhandelen. President Donald Trump heeft meermaals aangegeven met Pyongyang in dialoog te willen gaan op voorwaarde dat de rakettesten worden stopgezet.”

Trump tevreden

De Amerikaanse president Donald Trump is tevreden met de unanieme beslissing van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om extra sancties op te leggen aan Noord-Korea. "De wereld wil vrede, geen dood", luidt het op Twitter.