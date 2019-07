VN dringen bij Europa aan op nieuwe reddingsacties op Middellandse Zee

Europa moet de reddingsacties op de Middellandse Zee verderzetten en migranten naar een veilige plaats brengen. Dat stellen Filippo Grandi en Antonio Vitorino, de topmannen van de VN-organisaties UNHRC en Internationale Organisatie voor Migratie (OIM) alvast in een verklaring.

De onhoudbare toestand voor vluchtelingen en migranten in Libië moeten de Europeanen en andere gastlanden opnieuw aan het denken zetten, aldus de VN.

De repatriëring van migranten, die worden gered aan de Middellandse Zee, naar Libië moet worden gestopt, want Libië is een gevaarlijke plaats, luidt het. Een tragedie zoals de raketaanval op het migrantencentrum van Tajoura ten oosten van Tripoli, moet worden vermeden.

Volgens UNHCR en IOM zijn er ongeveer 50.000 geregistreerde vluchtelingen en asielzoekers in Libië, net als 800.000 andere migranten. Vluchtelingen zijn volgens de definitie van de VN mensen die vluchten voor geweld of vervolging, migranten zijn op zoek naar een beter leven in het buitenland. Al deze mensen moeten beter beschermd worden tegen mensensmokkelaars, klinkt het nog.