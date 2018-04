VN-baas over Syrië: "Laat niet uit de hand lopen"

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft de leden van de Veiligheidsraad gisterenavond in New York opgeroepen om de spanningen na de vermoedelijke chemische aanval in Syrië "niet uit de hand te laten lopen". Hij contacteerde de ambassadeurs van de vijf permanente leden van de raad (Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) om zijn bezorgdheid te uiten.

Guterres wees de vijf ambassadeurs er naar eigen zeggen op dat een einde maken aan "het vreselijke lijden van de Syriërs" het doel moet zijn van de Veiligheidsraad.

Dinsdagavond strandden in het hoogste orgaan van de VN nog drie ontwerpresoluties over de vermoedelijke chemische aanval in de stad Douma. Een Amerikaanse resolutie stootte op een Russisch veto, twee Russische voorstellen kregen niet genoeg stemmen.

Militaire interventie

De oproep van de VN-baas komt er terwijl in de Verenigde Staten gediscussieerd wordt over een militaire interventie tegen het Syrische regime. Donald Trump waarschuwde gisterenochtend al dat er raketten op Syrië zullen worden afgevuurd. "Rusland belooft elke raket die op Syrië wordt afgevuurd neer te schieten. Zet je schrap Rusland, want ze zullen komen, mooi en nieuw en 'slim'", aldus de Amerikaanse president.