Vluchten afgeschaft door stroomstoring Schiphol

In de Nederlandse luchthaven Schiphol zijn zeker 25 Europese vluchten van KLM geannuleerd én hebben heel wat vluchten vertragingen opgelopen door een stroompanne vannacht. Vanochtend vroeg de luchthaven reizigers nog om er weg te blijven omdat inchecken onmogelijk was. Ondertussen is de luchthaven opnieuw open.

Schiphol geeft aan dat in ieder geval tussen 09 uur en 11 uur binnenkomende vluchten worden verminderd. Uitgaande vluchten hebben geen beperkingen, aldus de luchthaven, maar meerdere vluchten worden vertraagd of geannuleerd.

"De vertrekhallen zijn erg druk op dit moment omdat het niet mogelijk is om reizigers in te checken", liet de Amsterdamse luchthaven vanochtend omstreeks 5.30 uur weten via een statement op haar site. "Om de veiligheid van reizigers te garanderen, heeft de luchthaven samen met de bevoegde autoriteiten besloten om de wegen naar de luchthaven af te sluiten en het treinverkeer tot nader order stop te zetten. Reizigers kunnen het vliegveld wel verlaten."

Check-in systems in all departure halls are up and running again, which means that passenger flows can start moving. As a result of this, the airport is now open and accessible by road and train again. Passengers should check the status of their flight on https://t.co/MVupfrMBxv