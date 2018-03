Vlucht 3 dagen later door dronken copiloot

Op de luchthaven van Stuttgart heeft de politie gisteren een copiloot van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal opgepakt omdat hij dronken was. De vlucht werd geannuleerd en de meer dan 100 passagiers kunnen pas maandag naar Lissabon vliegen. Dat melden de Portugese politie en parket.

Vlucht TP523 moest gisteravond vanuit Stuttgart naar Lissabon vertrekken. Een medewerker van de luchthaven merkte echter dat de copiloot, een 40-jarige man die al aanwezig was in de cockpit, schijnbaar dronken was. Hij verspreidde naar verluidt een alcoholgeur en wandelde onzeker. De medewerker bracht de luchthavenautoriteiten op de hoogte.

De politie drong de cockpit binnen en merkte eveneens dat de copiloot schijnbaar dronken was. De agenten namen een bloedstaal, waaruit bleek dat het vermoeden klopte. De man werd opgepakt en opgesloten en het parket van Stuttgart annuleerde de vlucht.

Drie dagen wachten

De 106 passagiers moesten het vliegtuig verlaten en de nacht doorbrengen in een hotel. Ze kregen vandaag te horen dat hun vlucht naar de Portugese hoofdstad pas maandag kan vertrekken.