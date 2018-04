Vliegtuigje crasht in California: 2 doden

Bij de crash van een sportvliegtuig in de Amerikaanse staat Californië zijn zaterdag twee mensen omgekomen. Dat meldden lokale media op gezag van politie en brandweer.

De tweezitter stortte neer net ten zuiden van de stad Santa Paula, in de buurt van Los Angeles. Het gaat om een RV-6A, een eenmotorig zelfbouwvliegtuig van het merk Van's Aircraft. De twee inzittenden overleden ter plekke.

Over de oorzaak van de crash is momenteel nog niets bekend. Zowel de transportwaakhond NTSB als het burgerluchtvaartbureau FAA is een onderzoek gestart.