Vliegtuigcrash Iran: "Toestel onvindbaar"

In Iran is vanochtend een passagiersvliegtuig neergestort met daarin 66 inzittenden. Alle passagiers zijn volgens de eerste berichten om het leven gekomen. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het toestel echter onvindbaar en kan daarom niet met zekerheid gezegd worden of het dodenaantal klopt.

Het ging om een vlucht van Iran Aseman Airlines vanuit hoofdstad Teheran naar de stad Yasug. Kort na het opstijgen, verdween het vliegtuig van de radar. Het vliegtuig stortte neer in de stad Semirom.

Aan boord zaten 66 mensen: 60 passagiers en 6 bemanningsleden, die zijn allemaal overleden. Wat juist de oorzaak is, is nog onbekend. Volgens getuigen probeerde de piloot nog een noodlanding te maken. Reddingsteams zijn op zoek naar mogelijke overlevenden.

Toestel onvindbaar

Het Iraanse passagierstoestel is voorlopig onvindbaar. Dat meldt luchtvaartmaatschappij Aseman Airlines, volgens het Franse persagentschap AFP. "Het is daarom niet mogelijk om met zekerheid de dood van de passagiers en de bemanningsleden te bevestigen", aldus naar verluidt de maatschappij die daarmee terugkomt op haar eerdere verklaringen.

Het wrak zou op een moeilijk toegankelijke plek liggen, waardoor reddingswerkers nog geen zicht hebben op het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers, klinkt het nu.

Zwarte lijst

Vliegmaatschappij Aseman Airlines staat op de zwarte lijst voor onveilige luchtvaartmaatschappijen van de Europese Commissie. In Iran deden zich de voorbije jaren overigens al verschillende zware vliegtuigongevallen voor als gevolg van de slechte staat waarin de toestellen zich vaak bevinden. Veel vliegtuigen zijn al meer dan 40 jaar oud.

Foto: archief