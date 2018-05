Vliegtuigcrash Cuba: vrees voor 100 doden

In Havana in Cuba wordt gevreesd voor zeker honderd doden bij de vliegtuigcrash van gisteravond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Drie vrouwen overleefden de crash, maar liggen wel in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Ook een vierde inzittende werd levend uit het wrak gehaald, maar die overleed intussen aan zijn verwondingen. Volgens Eduardo Rodriguez Dávila, eerste viceminister van Transport, konden de overlevenden nog niet geïdentificeerd worden.

De slachtoffers zijn vooral Cubanen, maar er waren ook vijf buitenlanders aan boord. Over hun nationaliteit is er nog geen duidelijkheid. De Argentijnse regering gaf wel al mee dat twee van hen Argentijnen zijn. De bemanning, die volgens eerdere berichten Mexicaans was, telde zes leden, zegt Rodriguez Dávila.

Verouderde vloot

Het passagiersvliegtuig CU 972, van de maatschappij Cubana de Aviación, was gisteravond op weg naar Holguín in het zuiden van Cuba, maar stortte kort na het opstijgen neer in de buurt van Havana. Daarop volgde een explosie en ontstond brand.

Een onderzoekscommissie moet nu nagaan wat de precieze oorzaak is van het ongeval. De afgelopen weken werden meerdere toestellen van Cubana de Avicion aan de grond gehouden omdat de verouderde vloot met veiligheidsproblemen te kampen had. Het is echter onzeker of deze crash te wijten is aan verouderd materiaal.

