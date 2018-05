Vliegtuig stort neer in Georgia: 9 doden

De dodentol bij de crash van een militair transportvliegtuig is opgelopen tot negen. Gisteren werd nog gezegd dat er vijf mensen aan boord waren, maar dat aantal bleek niet te kloppen.

Het transportvliegtuig van de ‘Puerto Rico Air National Guard WC-130’ was onderweg van de stad Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia, naar Arizona. Vlak na het opstijgen ging er echter iets grondig mis: het vliegtuig kwam op de snelweg terecht.

Het zou gaan om een vliegtuig dat al vijftig jaar oud was. Aan boord zaten negen mensen, zeggen de autoriteiten. Zij kwamen allemaal om het leven. Aan de grond raakte gelukkig niemand gewond.

Het is nog onduidelijk waarom het vliegtuig is neergestort. Het onderzoek is nog volop aan de gang.