Vliegtuig ontruimd in Eindhoven wegens dreigbrief

Op Eindhoven Airport is een passagiersvliegtuig ontruimd. In het vliegtuig is een dreigbrief gevonden, meldt de marechaussee. Volgens de regionale media wordt in de brief gedreigd met een bom. Dat wilde een woordvoerder van de marechaussee niet bevestigen.

Volgens Omroep Brabant gaat het om een toestel van Ryanair dat op het punt stond om naar Edinburgh in Schotland te vertrekken. De passagiers wachten op veilige afstand van het toestel. Het vliegtuig wordt nu onderzocht met een speurhond, aldus de woordvoerder.

Het vliegveld is niet gesloten volgens de marechaussee. Wel mogen andere gelande toestellen nog niet naar hun gate, twitteren passagiers vanuit de vliegtuigen. Sommigen wachten al twee uur in hun toestel.

